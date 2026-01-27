El Davos latinoamericano arranca en Panamá, con 8 dignatarios, para reposicionar la región

Ciudad de Panamá, 27 ene (EFE).- La segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, arranca el miércoles con la presencia de ocho dignatarios de América Latina y el Caribe y la tarea de repensar el posicionamiento de la región en el escenario global.

Está previsto que este martes llegue a Panamá el presidente de Brasil e invitado de honor del foro, Luiz Inácio Lula Da Silva, como se anunció desde Brasilia, para inaugurar la cita junto a su colega panameño y anfitrión, José Raúl Mulino.

Los gobernantes de Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también intervendrán en el acto de apertura del foro, que se presenta como un complemento a la cita de Davos, en Suiza, y está organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF y el Gobierno de Panamá.

El evento, que se extenderá hasta el jueves, reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos los ex jefes de Estado colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; costarricense Laura Chinchilla; chileno Eduardo Frei, y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

Además participarán representantes de organismos de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal, así como los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion.

En el foro se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, ha dicho CAF.

Bilaterales, acuerdos y crisis de fondo

Los presidentes de Bolivia y Brasil mantendrán su primera reunión bilateral en el marco del foro, confirmaron este lunes autoridades de ambos países durante una visita de trabajo del canciller brasileño, Mauro Vieira, a La Paz.

También está previsto que el presidente Lula mantenga otras bilaterales, incluida una esta tarde con el gobernante electo de Chile -según la oficina de Kast-, pues las relaciones de Brasil con sus vecinos regionales «no dependen del ciclo político», dijo el viernes pasado la secretaria de América Latina y Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan.

Lula será recibido por su colega de Panamá, y se ha anunciado que ambos países firmen un acuerdo de facilitación de inversiones.

También genera expectación un posible encuentro bilateral entre Petro y Noboa, en el contexto de la crisis que viven Colombia y Ecuador a raíz de la lucha antinarcóticos y que incluye una guerra arancelaria.

De momento ninguna delegación oficial ha anunciado algún encuentro entre Petro y Noboa, lo que no se descarta a tenor de las declaraciones del gobernante colombiano el sábado pasado, cuando expresó su disposición a sostener una reunión con su colega ecuatoriano.

Noboa anunció el pasado 21 de enero que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur. EFE

