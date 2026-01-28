El DAX 40 baja 0,29 % antes de la decisión de la Fed sobre los tipos de interés

Fráncfort (Alemania), 28 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 0,29 % antes de que la Reserva Federal (Fed) comunique su decisión sobre los tipos de interés y de que su presidente, Jerome Powell, haga declaraciones.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,29 % en 24.822,79 puntos.

Los mercados prevén que la Fed mantendrá los tipos de interés entre el 3,5 y el 3,75 % y prestarán atención a los comentarios de Powell sobre la independencia de la entidad.

Desde hace meses los fuertes ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, a Powell, cuyo mandato termina en mayo, preocupan a los inversores.

El fabricante de camiones Daimler Truck ganó un 3,3 %, hasta 41,86 euros, después de que Volvo presentara buenos resultados.

El fabricante de semiconductores Infineon subió un 2,6 %, hasta 43,42 euros, después de que la tecnológica holandesa ASML presentara buenos resultados y anunciara recortes de empleos y de que la surcoreana SK Hynix y la estadounidense Texas Instruments también lograran cifras muy buenas gracias al auge de la inteligencia artificial y al aumento de la demanda de chips para automóviles.

Jenoptik se disparó en el tecnológico TecDAX un 8,9 %, hasta 24,32 euros, porque ASML es uno de sus mayores clientes.

La empresa de tecnología sanitaria Fresenius perdió un 3,8 %, hasta 47,65 euros, y el grupo farmacéutico y químico Bayer cayó un 3,3 %, hasta 45,19 euros, tras haber ganado un 23 % en lo que va de año por las esperanzas de los inversores de que concluirán las disputas legales por el glifosato en EEUU.

Deutsche Bank bajó un 2 %, hasta 32,87 euros, después de que la Policía registrara su sede central y oficinas en Berlín por sospechas de blanqueo de dinero. EFE

aia/ajs