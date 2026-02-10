El DAX 40 baja un 0,11 % en una sesión sin apenas impulsos

Fráncfort (Alemania), 10 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó este martes un 0,11 % en una sesión en la que faltaron impulsos debido a la cautela antes de la publicación de datos del mercado laboral estadounidense el miércoles porque es importante para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,11 % en 24.987,85 puntos.

Las ventas minoristas se mantuvieron en Estados Unidos en diciembre respecto al mes anterior, pese a que se esperaba un aumento, cifras que redujeron las compras en Wall Street porque el consumo privado representa dos tercios del producto interior bruto (PIB) estadounidense.

Los resultados que publican numerosas empresas desde hace días a ambos lados del Atlántico son positivos.

Parece que se ha frenado la caída en bolsa en las empresas de software debido al temor de que la inteligencia artificial podría afectar a sus modelos de negocio y márgenes de beneficio.

El fabricante de aromas y sabores Symrise subió un 7 %, hasta 76,64 euros, tras una recomendación de compra del banco de Goldman Sachs, el distribuidor de químicos Brenntag ganó un 5,5 %, hasta 58,36 euros, y el grupo químico BASF avanzó un 4,6 %, hasta 50,92 euros, también debido a los comentarios positivos sobre el sector químico de ese banco de inversión estadounidense.

El banco Commerzbank cayó un 0,5 %, hasta 35,26 después de adelantar la cifra de beneficio neto de 2025 y anunciar la retribución a los accionistas.

La aseguradora Allianz perdió un 2,6 %, hasta 377,40 euros, y la reaseguradora Hannover Rück cayó un 1,1 %, hasta 242,20 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, cedió un 4,6 %, hasta 150,60 euros. EFE

