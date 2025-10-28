El DAX 40 baja un 0,12 % a la espera de los bancos centrales y tras resultados de empresas

Fráncfort (Alemania), 28 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este martes un 0,12 %, a la espera de las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) y después de que algunas empresas dieran pronósticos decepcionantes.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,12 % en 24.278,63 puntos.

Los inversores en Alemania rehúsan tomar posiciones antes de las reuniones esta semana de la Fed y del BCE y de los resultados de la reunión del jueves entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump se mostró convencido de que la reunión en Corea del Sur saldrá «muy bien».

Los servicios postales Deutsche Post DHL avanzaron un 1,4 %, hasta 40,26 euros, impulsados por los buenos resultados de UPS.

La energética RWE ganó un 1,7 %, hasta 41,14 euros, y en el mismo sector E.on subió otro 1,1 %, hasta 16,25 euros.

El banco Deutsche Bank subió un 1,6 %, hasta 29,61 euros, y Deutsche Boerse perdió un 1,7 %, hasta 223,30 euros, pese a sus buenos resultados y previsiones.

El fabricante de aromas y sabores Symrise perdió un 4,5 %, hasta 76,68 euros, después de publicar un crecimiento de la facturación débil en el tercer trimestre y unas previsiones cautelosas.

El productor de aerogeneradores Nordex, en el que Acciona tiene una participación mayoritaria, se disparó un 22,9 %, hasta 27,16 euros, después de revisar al alza sus pronósticos de márgenes de rentabilidad tras el buen resultado del tercer trimestre. EFE

