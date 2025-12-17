El DAX 40 baja un 0,48 % tras la caída de la confianza empresarial en Alemania

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 17 dic (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó este miércoles un 0,48 % tras la caída de la confianza empresarial en Alemania en diciembre debido al aumento del pesimismo.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,48 % en 23.960,59 puntos.

La confianza empresarial bajó en diciembre en Alemania por segundo mes consecutivo debido a que las empresas son más pesimistas respecto al primer semestre de 2026, según el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo).

Los datos del mercado laboral de Estados Unidos ya desencadenaron ventas el martes en la renta variable alemana.

Rheinmetall recuperó un 1,8 %, hasta 1.527 euros, y en el índice MDAX de empresas medianas Hensoldt subió un 3,2 %, hasta 71,75 euros, y RENK ganó un 2,2 %, hasta 52,54 euros, después de que el Bundestag, el Parlamento alemán, aprobará hoy un gasto en defensa por valor 50.000 millones de euros.

Alemania ha batido un nuevo récord de gasto en defensa en 2025 con una inversión total de 83.000 millones de euros, después de que este miércoles la Comisión Presupuestaria del Bundestag o Cámara Baja diese luz verde a adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 3,2 %, hasta 25,38 euros, y Beiersdorf (Nivea) lo hizo un 1,7 %, hasta 94,82 euros, pero Adidas perdió un 2,4 %, hasta 165 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy perdió un 3,6 %, hasta 115,55 euros, y su matriz Siemens cayó un 2,2 %, hasta 232,65 euros .

Volkswagen retrocedió un 1,9 %, hasta 104,75 euros, mientras BMW bajó un 0,9 %, hasta 93,48 euros, y Mercedes-Benz lo hizo un 0,8 %, hasta 60,08 euros, después de que la Comisión Europea (CE) propusiera relajar el veto previsto para 2035 a la venta de coches nuevos que emitan CO2. EFE

aia/psh