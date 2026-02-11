El DAX 40 baja un 0,53 % tras los datos de empleos de EEUU y resultados de empresas

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 11 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 0,53 %, después de la publicación de cifras de creación de empleo en EEUU mejores de lo previsto, que reducen las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,53 % en 24.856,15 puntos, .

Las nóminas no agrícolas aumentaron en EEUU en 130.000 en enero, casi el doble de lo que se preveía (70.000 esperadas).

Además, la tasa de desempleo bajó en enero al 4,3 % desde el 4,4 % en diciembre, y el crecimiento salarial fue mayor de lo previsto.

Estas cifras muestran que el mercado laboral estadounidense es robusto pero reducen las posibilidades de que la Fed baje los tipos de interés.

Por lo general, las expectativas de recortes de los tipos de interés impulsan a la renta variable porque abaratan el crédito.

Estas cifras llevaron al euro en algunos momentos por debajo de 1,1850 dólares, pero después recuperó posiciones.

La renta variable alemana ha bajado en ocasiones en la medida que el euro se apreciaba porque esa apreciación perjudica a las empresas alemanas exportadoras.

La empresas de tecnología de la energía Siemens Energy se disparó un 8,4 %, hasta 163,25 euros, después de presentar buenos resultados del primer trimestre de su ejercicio, que comenzó en octubre, y un fuerte crecimiento de los pedidos, sobre todo de turbinas de gas sobre todo en EEUU.

La empresa de venta de moda por internet Zalando perdió un 6,7 %, hasta 20,90 euros, el fabricante de software para empresas SAP bajó un 5,2 %, hasta 169 euros, y el portal inmobiliario Scout24 cayó un 4,1 %, hasta 71,95 euros, por el temor a que la inteligencia artificial perjudique sus modelos de negocio.

Commerzbank bajó un 2 %, hasta 34,55 euros, pese a presentar buenos resultados y pronósticos, que decepcionaron a los analistas.

Commerzbank, que está parcialmente nacionalizado, prevé un beneficio neto de más de 3.200 millones de euros en 2026.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom subió un 0,6 %, hasta 30,37 euros, después de que su filial estadounidense T-Mobile US publicara buenos resultados pero decepcionara con algunas cifras de sus pronósticos para el 2026. FE

