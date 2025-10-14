El DAX 40 baja un 0,62 % ante la guerra comercial entre EEUU y China

Fráncfort (Alemania), 14 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó hoy un 0,62 % porque los inversores optan por la cautela ante la guerra comercial entre EEUU y China y pese a que la gran banca estadounidense presentó unos resultados positivos.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,62 % en 24.236,94 puntos.

China y Estados Unidos protagonizaron este martes una nueva jornada de tensión comercial con la entrada en vigor de aranceles portuarios recíprocos y la imposición de sanciones chinas a empresas estadounidenses vinculadas a la naviera surcoreana Hanwha Ocean, mientras Pekín advertía de que «peleará hasta el final».

La mejora de la confianza inversora en Alemania en octubre no impulsó a la renta variable alemana.

El fabricante de neumáticos Continental bajó un 4,3 %, hasta 54,26 euros, después de que Michelin revisara a la baja con fuerza sus pronósticos.

Pero el grupo Volkswagen ganó un 1,2 %, hasta 90 euros, tras una teleconferencia con analistas que fue valorada positivamente.

La empresa de distribución de químicos Brenntag perdió un 3,2 %, hasta 47,30 euros, y el grupo químico BASF cedió un 2,5 %, hasta 41,59 euros, tras una recomendación de venta del banco Berenberg.

El grupo tecnológico e industrial Siemens perdió un 3,1 %, hasta 238,35 euros.

El fabricante de materiales de construcción Heidelberg Materials ganó un 2,1 %, hasta 198,10 euros, tras una recomendación de compra de UBS.

La empresa de venta de moda por internet Zalando subió un 1,4 %, hasta 26,92 euros, después de que analistas del Deutschen Bank se mostraran optimistas respecto a los próximos resultados trimestrales.

La compañía de tecnología sanitaria Fresenius se apuntó un 1 %, hasta 48,56 euros, tras comentarios positivos de Morgan Stanley y JPMorgan. EFE

