El DAX 40 baja un 1,39 % tras la recogida de beneficios y la fuerte caída de Siemens

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 13 nov (EFE).- El DAX 40 bajó este jueves un 1,39 % por la recogida de beneficios después de tres negociaciones consecutivas de ganancias y debido a la fuerte caída de Siemens.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con un descenso del 1,39 % en 24.041,62 puntos, después de que la tendencia bajista de Wall Street intensificara la caída, y acumula una ganancia en lo que va de año del 20 % aproximadamente.

La reapertura de la Administración federal estadounidense ya no impulsó a la renta variable.

La Administración federal estadounidense reabre tras 43 días de cierre, el más largo de su historia, después de que el Congreso aprobara esta madrugada un presupuesto provisional que durará hasta el 30 de enero.

Antes de esa fecha el Legislativo deberá aprobar un presupuesto para todo el año, de lo contrario se producirá una nueva suspensión administrativa parcial.

El grupo industrial y tecnológico Siemens cayó un 9,3 %, hasta 227 euros, Siemens Energy, matriz de Gamesa, cedió un 5,9 %, hasta 101,05 euros, y Siemens Healthineers perdió un 3,3 %, hasta 43,32 euros, porque los inversores asimilan los planes que anunció Siemens de escisión de la división de tecnología sanitaria.

La empresa de energía renovable RWE perdió un 2,4 %, hasta 45,73 euros, después de dispararse el miércoles un 9,1 % tras presentar resultados, y E.on cayó un 1,7 %, hasta 15,19 euros.

La farmacéutica Merck ganó un 5 %, hasta 121,45 euros, y Bayer subió un 3 %, hasta 29,94 euros. EFE

aia/psh