El DAX 40 cae 0,80 % a mínimos desde mayo

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 21 nov (EFE).- El DAX 40 bajó hoy un 0,80 %, porque el temor a que explote una burbuja en el sector de la inteligencia artificial no ha desaparecido pese a que la tecnológica estadounidense Nvidia publicara resultados buenos.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,80 % en 23.091,87 puntos, y acumuló una pérdida esta semana del 3,3 %, aunque en lo que va de año sube un 16 % aproximadamente.

En algunos momentos de la negociación el DAX 40 cayó a niveles mínimos desde comienzos de mayo pero logró remontar con la recuperación de las bolsas de Wall Street.

Además también lastra a la renta variable el hecho de que los mercados consideran que la Reserva Federal (Fed) no va a bajar el precio del dinero en diciembre.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, bajó un 10,1 %, hasta 100,80 euros, por recogida de beneficios después de haberse disparado el jueves tras anunciar una recompra de acciones propias por valor de hasta 6.000 millones de euros hasta finales de septiembre de 2028.

El fabricante de armamento Rheinmetall cayó un 7,2 %, hasta 1.519,50 euros, debido a los planes de paz para Ucrania.

El productor de semiconductores Infineon cedió un 3,7 %, hasta 31,70 euros, y la empresa de energía RWE perdió un 2,3 %, hasta 44,04 euros.

Deutsche Boerse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, subió un 5 %, hasta 218,90 euros.

La empresas de sabores y aromas Symrise ganó un 3,3 %, hasta 70,84 euros, y el grupo químico BASF avanzó un 2,4 %, hasta 43,79 euros. EFE

