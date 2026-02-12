El DAX 40 cae un 0,01 % debido a la debilidad de Wall Street

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 12 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó este jueves un inapreciable 0,01 % debido a las pérdidas del Dow Jones de Industriales y del tecnológico Nasdaq 100 en Wall Street después de que Cisco se desplomara tras presentar resultados.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,01 % en 24.852,69 puntos.

Hasta la apertura de Wall Street el DAX 40 subió impulsado por el alza de Siemens después de presentar buenos resultados y revisar al alza sus pronósticos por acción para este año.

Las solicitudes por subsidio por desempleo bajaron en Estados Unidos la semana pasada en 5.000, hasta 227.000 solicitudes, respecto a la semana anterior, menos de lo previsto.

Estas cifras muestran que el mercado laboral estadounidense es fuerte y reducen las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés.

Las negociaciones entre EEUU e Irán también fueron valoradas en el mercado de valores de Fráncfort porque reducen la posibilidad de un inminente ataque militar estadounidense, aunque la situación en Oriente Medio es muy inestable.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials perdió un 11 %, hasta 189,90 euros, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, recordara la posible relajación de la regulación europea de protección del clima en un encuentro en Amberes de empresas que usan mucha energía.

Siemens se desinfló y subió un 0,3 %, hasta 257 euros, después de haberse disparado casi un 8 % y llegar a pagarse a 276 euros hasta media jornada, momento en el que fue la empresa con más valor en el DAX 40 de Fráncfort, con una capitalización bursátil de 219.000 millones de euros, por delante del fabricante de software para empresas SAP con 211.500 millones de euros.

La empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom ganó un 6,1 %, hasta 32,22 euros, después de que algunos analistas consideraran que los resultados y objetivos de su filial estadounidense T-Mobile US son positivos.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, subió un 2,6 %, hasta 208,50 euros, después de presentar resultados récord en 2025 y anunciar la adquisición de la participación del 20 % que todavía no tenía en ISS Stoxx por 1.100 millones de euros.

El grupo Mercedes-Benz perdió un 1,4 %, hasta 57,11 euros, después de publicar una caída del beneficio neto a la mitad el año pasado debido a los costes de los aranceles, el dólar débil y la caída de las ventas en China. EFE

aia/psh