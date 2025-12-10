El DAX 40 cae un 0,13 % antes de la decisión de la Fed

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 10 dic (EFE).- El DAX 40 bajó este miércoles un 0,13 % antes de que la Reserva Federal (Fed) comunique su decisión sobre los tipos de interés y mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aumenta la presión para que los baje.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,13 % en 24.130,14 puntos.

La Fed bajará, previsiblemente, en 25 puntos básicos sus tasas de interés, ahora en un rango del 3,75 al 4 %, debido a que el mercado laboral y otros indicadores de consumo se han debilitado en Estados Unidos.

El mercado da por seguro este recorte y prestará atención a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, y a las proyecciones de recortes de tasas para el próximo año.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 4,8 %, hasta 123,70 euros, y acumula una ganancia en lo que va de año del 140 % aproximadamente.

El fabricante de aerogeneradores Nordex, en el que Acciona tiene una participación mayoritaria, ganó en el índice MDAX de empresas medianas un 8,4 %, hasta 28,50 euros, por las buenas perspectivas de nuevos pedidos y los pronósticos positivos que ha dado la estadounidense GE Vernova.

El proveedor de tecnología sanitaria Fresenius subió un 2,9 %, hasta 48,04 euros y su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care avanzó un 2,4 %, hasta 39,94 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon bajó un 2,1 %, hasta 36,62 euros, y el de armamento Rheinmetall perdió un 1,8 %, hasta 1.614 euros.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, cedió un 1,5 %, hasta 220,70 euros. EFE

