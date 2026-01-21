El DAX 40 cae un 0,58 % ante el tono más moderado de Trump sobre Groenlandia

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 21 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó este miércoles un 0,58 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que no quiere usar la fuerza para adquirir Groenlandia.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,58 % en 24.560,98 puntos.

Trump dijo en Davos que no quiere usar la fuerza para adquirir Groenlandia, sino que quiere negociar inmediatamente, y que la necesita por razones de seguridad nacional e internacional.

Los daneses y groenlandenses «pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos», amenazó el mandatario, dejando entrever represalias económicas.

Los bancos habían caído en la sesión matinal y redujeron las pérdidas tras el discurso de Trump, pero cayó el sector asegurador.

La reaseguradora muniquesa Münchener Rück perdió un 3,1 %, hasta 507,20 euros, y Hannover Rück cayó un 2,3 %, hasta 236,80 euros.

La empresa de armamento Rheinmetall cedió un 2,9 %, hasta 1.853,50 euros, y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 2,8 %, hasta 209,30 euros.

El proveedor de tecnologías de análisis y muestras para diagnóstico molecular Qiagen ganó un 4,8 %, hasta 46,25 euros, el máximo desde hace un año aproximadamente, tras haberse disparado el martes un 12,4 % por rumores de adquisición.

El consejo de supervisión estudia el interés de algunos compradores, entre ellos inversores estadounidenses, según la agencia Bloomberg.

El grupo químico BASF se apuntó un 4 %, hasta 45,35 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag subió un 2,6 %, hasta 49,55 euros. EFE

aia/psh