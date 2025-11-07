El DAX 40 cae un 0,69 % debido al temor por las tecnológicas estadounidenses

Fráncfort (Alemania), 7 nov (EFE).- El DAX 40 cayó hoy un 0,69%, debido al temor por las tecnológicas estadounidenses, y acumula una caída semanal del 1,6 % después de que muchas empresas publicaran resultados esta semana en Europa y EEUU.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,69 % en 23.569,96 puntos.

En el mercado se mantiene la preocupación por las elevadas sobrevaloraciones de los precios de las acciones de compañías tecnológicas de inteligencia artificial en el Nasdaq.

La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 7,9 %, hasta 22,24 euros, después de haberse disparado el jueves un 6,6 %, tras publicar un aumento de la facturación mayor de lo esperado.

El portal inmobiliario Scout24 perdió un 4,9 %, hasta 93,30 euros, arrastrado por la caída de la británica Rightmove tras presentar resultados y decir que tardará más tiempo en lograr sus objetivos de facturación.

Asimismo, el fabricante de semiconductores Infineon cayó un 3,5 %, hasta 32,73 euros.

El fabricante de automóviles de la gama altz BMW subió un 2,2 %, hasta 86,14 euros, mientras el grupo automovilístico Volkswagen ganó un 1,5 %, hasta 94,22 euros, y Porsche Automobil Holding avanzó un 1,7 %, hasta 35,48 euros, tras la distensión en los problemas de suministros de cips. EFE

