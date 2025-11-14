El DAX 40 cae un 0,69 % tras recogida de beneficios y Siemens Energy se dispara

Fráncfort (Alemania), 14 nov (EFE).- El DAX 40 bajó este viernes un 0,69 %, tras la recogida de beneficios por segunda negociación consecutiva, mientras la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, se disparó después de presentar resultados y pronósticos.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída de 0,69 % en 23.876,55 puntos. Acumula una ganancia semanal del 1,3 % y en lo que va de año del 22 % aproximadamente.

La renta variable alemana logró reducir sus pérdidas después de que las bolsas de Wall Street repuntaran.

Los inversores dudan de si la Reserva Federal (Fed) volverá a bajar el precio del dinero en diciembre y por ello se frenó la euforia en los mercados.

Varios miembros de la Fed se han mostrado más preocupados por la inflación que por el debilitamiento del mercado laboral en EEUU y por ello más bien en contra de bajar los tipos de interés de nuevo en diciembre, entre ellos el presidente del Banco de la Fed de St. Louis, Alberto Mussalem, y la presidenta del Banco de la Fed de Cleveland, Beth Hammack.

Las empresas han publicado buenos resultados del tercer trimestre, pese al aumento de los aranceles y la caída de la demanda europea, y sus expectativas para el cuarto trimestre son moderadas, según los analistas de Allianz.

Las empresas estadounidenses lograron en el tercer trimestre un aumento de las ganancias por acción del 16,8 % interanual y las europeas del 6,2 % interanual, según cifras de Allianz.

Las empresas que cotizan en el DAX han aumentado sus ganancias antes de intereses a impuestos en el tercer trimestre un 3,1 %, hasta 37.400 millones de euros, con un estancamiento de la facturación en unos 432.000 millones de euros (-0,4 % interanual), según datos de la consultora EY.

Las automovilísticas alemanas han reducido juntas el beneficio un 81 % pero el sector financiero de bancos y aseguradoras lo ha incrementado un 28 %, añade EY.

Siemens Energy subió un 9,3 %, hasta 110,50 euros tras publicar buenos resultados del cuarto trimestre de su ejercicio, revisar al alza sus objetivos a medio plazo y anunciar el pago de dividendos.

La matriz Siemens avanzó un 1,5 %, hasta 230,35 euros, y Healthineers recuperó un 1,3 %, hasta 43,87 euros, tras haber caído con fuerza el jueves por los planes de Siemens de escindirse de su filial de tecnología sanitaria.

La aseguradora Allianz también ganó un 1,2 %, hasta 367,60 euros, porque sus resultados del tercer trimestre fueron buenos debido a que tuvo menos costes por catástrofes naturales.

Sin embargo, Deutsche Bank cayó un 3,3 %, hasta 31,87 euros, y Commerzbank bajó un 3,3 %, hasta 33,54 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer perdió un 5, 1%, hasta 28,41 euros. EFE

