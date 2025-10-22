El DAX 40 cae un 0,74 % arrastrado por las automovilísticas

Fráncfort (Alemania), 22 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort cayó este miércoles un 0,74 %, arrastrado por la caída de Infineon y de las compañías automovilísticas alemanas debido a los problemas de suministro de chips de la china Nexperia.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,74 % en 24.151,13 puntos.

Tampoco hay los avances esperados en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Nexperia, fundada como filial de la neerlandesa Philips y adquirida en 2019 por el grupo chino Wingtech, es un suministrador importante de semiconductores discretos, que solo tienen un componente eléctrico y se usan en automóviles y teléfonos móviles.

Mercedes-Benz cayó un 2,2 %, hasta 52,96 euros, pese a que no se ve afectado a corto plazo por la falta de suministros de chips, Volkswagen bajó un 2,2 %, hasta 89,30 euros, y BMW perdió un 1,2 %, hasta 80,48 euros.

Pero Mercedes-Benz dijo que todo el sector automovilístico está afectado por la escasez de semiconductores de Nexperia.

El productor de semiconductores Infineon cayó un 2,9 %, hasta 34,21 euros, debido a los malos pronósticos de la estadounidense Texas Instruments para el cuarto trimestre.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 3,7 %, hasta 95,80 euros, tras darse la vuelta después de haber cotizado al alza la mayor parte de la negociación, arrastrado por las pérdidas en bolsa de la estadounidense Vernova.

El fabricante de tecnología sanitaria Siemens Healthineers subió un 1,5 %, hasta 49,34 euros.

El fabricante de neumáticos Continental avanzó un 1,6 %, hasta 63,46 euros.

La posible cancelación del encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin, impulsó al alza a los fabricantes de armamento porque se mantendrá la guerra de Rusia contra Ucrania.

Rheinmetall subió en el selectivo un 1,7 %, hasta 1.750,50 euros, y en el índice MDAX de empresas medianas Renk avanzó un 1,1 %, hasta 67,22 euros.

Adidas perdió un 2,8 %, hasta 189,20 euros, debido a recogida de beneficios y después de revisar al alza sus pronósticos por tercera vez este año.

La empresa de software para el acceso remoto entre ordenadores Teamviewer se desplomó en el MDAX un 21,6 %, hasta 6,64 euros, después de mostrarse pesimista respecto a la facturación este y el próximo año. EFE

