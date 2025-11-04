El DAX 40 cae un 0,76 % debido a la cautela de los inversores

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 4 nov (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort cayó este martes un 0,76 %, debido a la aversión al riesgo entre los inversores dadas las tensiones de liquidez en el mercado de dinero de Estados Unidos y los vaivenes en bolsa de algunas tecnológicas estadounidenses.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,76 % en 23.949,11 puntos.

Tampoco está claro el alcance de los acuerdos comerciales entre EEUU y China.

La renta variable alemana siguió la tendencia bajista de las asiáticas y las de Wall Street debido a la preocupación por la sobrevaloración de las tecnológicas estadounidenses en el Nasdaq.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care perdió un 9,8 %, hasta 41,17 euros, después de presentar sus resultados trimestrales, mientras el fabricante de armamento Rheinmetall cayó un 2,5 %, hasta 1.729 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 2,6 %, hasta 22,85 euros, y el fabricante de artículos deportivos Adidas cedió un 2,7 %, hasta 157,75 euros.

El banco Commerzbank ganó un 1,5 %, hasta 32,56 euros, Beiersdorf, que produce la marca Nivea, subió un 1,5 %, hasta 92,84 euros, y el grupo químico y farmacéutico Bayer avanzó un 1,1 %, hasta 26,76 euros. EFE

