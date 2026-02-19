El DAX 40 cae un 0,93 % ante el temor a un posible ataque de EE.UU. a Irán

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 19 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort cayó hoy un 0,93 %, debido al temor a un posible ataque de EE.UU. a Irán, al desplome de Airbus y después de que la Reserva Federal (Fed) alejara la posibilidad de un recorte cercano de los tipos de interés.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,93 % en 25.043,57 puntos.

El Ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán el sábado, según dijeron funcionarios de alto rango de la seguridad nacional al presidente Donald Trump tras la negociaciones entre ambos Gobierno sobre el programa nuclear de Teherán, si bien Trump todavía no ha tomado una decisión, informa la cadena de televisión CBS.

Por ello la renta variable no se pudo beneficiar de las buenas cifras de la economía estadounidense, como la caída de la solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

La Fed dijo en las actas de su última reunión de política monetaria a finales de enero que algunos miembros consideraron que la institución podría aumentar los tipos de interés si la inflación supera sus expectativas.

Por otro lado, el gigante aeroespacial europeo Airbus cayó un 6,7 %, hasta 187,06 euros, después de presentar resultados anuales y porque los analistas preveían unas entregas de aviones más elevadas de las que pronostica la compañía para este ejercicio.

El grupo químico BASF perdió un 2,4 %, hasta 48,69 euros, y RWE cayó un 2,4 %, hasta 51,46 euros.

En el lado opuesto, el fabricante de armamento Rheinmetall avanzó un 2,9 %, hasta 1.743,50 euros.

La inmobiliaria Vonovia ganó un 1,6 %, hasta 27,35 euros, después de que Morgan Stanley mejorara su valoración, y el portal inmobiliario Scout24 subió un 1,3 %, hasta 69,60 euros. EFE

aia/rcf