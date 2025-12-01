El DAX 40 cae un 1,04 % arrastrado por Airbus

Fráncfort (Alemania), 1 dic (EFE).- El DAX 40 bajó este lunes un 1,04 %, por lo que interrumpe las ganancias durante cinco negociaciones consecutivas, arrastrado por la pérdidas del fabricante de aviones Airbus debido a los problemas técnicos de los A320.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 1,04 %, en 23.589,44 puntos.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro bajó en noviembre hasta 49,6 puntos (50 puntos en octubre), mínimo desde junio, debido a la debilidad de la demanda, según S&P Global.

«La debilidad económica en Alemania y Francia afecta negativamente a las condiciones del sector manufacturero de la zona euro en su conjunto», añadió S&P Global.

Además, el Nikkei de Tokio cayó con fuerza hoy ante la posibilidad de que el Banco de Japón (BoJ) suba los tipos de interés este mes.

Algunos inversores se endeudan en yenes, porque los tipos de interés en Japón están muy bajos, y después invierten el dinero en otros activos que dan más rentabilidad, como las acciones, criptomonedas, bonos del Tesoro estadounidense y europeos, pero si suben los tipos de interés, venderán los activos de riesgo y la liquidez volverá a Japón.

Airbus perdió un 5,9 %, hasta 192,58 euros, debido a un problema técnico en unos 6.000 aviones A320, en los que es necesaria una actualización del software, y el productor de motores para aviones MTU Aero Engines bajó un 2,9 %, hasta 342 euros.

Además, Airbus ha detectado un problema de calidad en el fuselaje de «un número limitado» de aviones de la familia A320 de pasillo único que están pendientes de entrega a sus clientes.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, cayó un 3 %, hasta 223,60 euros, y el fabricante de semiconductores Infineon cedió un 2,6 %, hasta 35,40 euros.

El fabricante automovilístico Mercedes-Benz subió un 1,6 %, hasta 59,07 euros, BMW avanzó un 1,5 %, hasta 89,38 euros, y Volkswagen ganó un 1,2 %, hasta 99,54 euros. EFE

