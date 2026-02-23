El DAX 40 cae un 1,06 % tras el aumento de la incertidumbre sobre aranceles

Fráncfort (Alemania), 23 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 1,06 %, debido al aumento de la incertidumbre sobre los aranceles y pese a la mejora de la confianza empresarial en Alemania en febrero.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 1,06 % en 24.991,97 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un nuevo arancel global del 15 %, en vez del 10 %, a las importaciones después de que el Tribunal Supremo dijera que casi todos los aranceles adoptados en los últimos diez meses por la Casa Blanca son ilegales.

La renta variable apenas se benefició de la mejora de la confianza empresarial en Alemania porque ha vuelto a los mercados la preocupación por los aranceles de EEUU.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania subió en febrero hasta 88,6 puntos, desde los 87,6 puntos de enero, según el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo).

En los mercados también se mantiene el temor a que EE.UU. lance un ataque militar a Irán.

Los problemas en el estrecho de Ormuz, por el que se transporta el 20 % del petróleo mundial, suponen un riesgo para el abastecimiento y podrían lastrar el crecimiento económico global este año.

El fabricante aeroespacial Airbus cayó un 3,4 %, hasta 183,20 euros, después de que los analistas de JP Morgan redujeran sus previsiones de beneficio de 2026 hasta 2030.

El fabricante de software para empresas SAP cedió un 3,4 %, hasta 167,86 euros, porque se podría ver perjudicado por las novedades de Anthropic en el área de herramientas de seguridad para su modelo de inteligencia artificial Claude.

El productor de vehículos de la gama alta BMW bajó un 2,9 %, hasta 87,70 euros, y Volkswagen lo hizo un 2,5 %, hasta 99,90 euros, debido a la incertidumbre sobre los aranceles en EE.UU.

En Fráncfort subieron los títulos del gigante de las telecomunicaciones Deutsche Telekom, un 1,6 %, hasta 33,25 euros, porque están considerados como un valor defensivo. EFE

