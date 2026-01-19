El DAX 40 cae un 1,34 % tras caída del motor por las amenazas de Trump y Bayer se dispara

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 19 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó este lunes un 1,34 % tras la caída del sector del motor debido a las amenazas de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, pero la farmacéutica y la química Bayer se dispararon.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 1,34 % en 24.959,06 puntos.

La Unión Europea (UE) contempla medidas de respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que enviaron tropas a Groenlandia y que no apoyan su plan de anexión de la isla, entre ellas la activación del mecanismo anticoerción, también conocido como el «bazuca comercial».

El riesgo de aranceles de EEUU a las importaciones de países europeos de la OTAN lastró en bolsa a los fabricantes automovilísticos.

El productor de artículos deportivos Adidas perdió un 5,2 %, hasta 151,55 euros.

El fabricante de vehículos de la gama alta BMW cayó un 3,4 %, hasta 85,68 euros, Volkswagen bajó un 2,8 %, hasta 98,60 euros, y el grupo Mercedes-Benz lo hizo un 2,2 %, hasta 57,54 euros.

Bayer se disparó un 6,9 %, hasta 44,40 euros, después de que el Tribunal Supremo estadounidense dijera que va a revisar el caso Durnell en la disputa legal por los posibles efectos cancerígenos del glifosato, que contiene el herbicida Roundup de Monsanto.

Bayer, que adquirió Monsanto en 2018, celebra que el Supremo vaya a revisar la sentencia y la prevalencia de la ley federal, según la cual la ley federal tiene prioridad sobre las leyes estatales o regionales en caso de conflicto.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom subió un 2 %, hasta27,58 euros, y el fabricante de armamento Rheinmetall ganó un 0,9 %, hasta 1.920 euros.

La compañía de renovables RWE se apuntó un 0,3 %, hasta 51,64 euros, y E.on avanzó un 0,1 %, hasta 17,44 euros, tras comentarios positivos de analistas de Deutsche Bank y de Morgan Stanley. EFE

aia/psh