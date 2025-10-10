El DAX 40 cae un 1,5 % tras las nuevas amenazas de Trump a China

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 10 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort cayó este viernes un 1,5 % tras las nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, a China y acumula una pérdida semanal de más de medio punto porcentual.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 1,5 % en 24.241,46 puntos, y acumula una ganancia en lo que va de año del 22 % aproximadamente.

Trump dijo este viernes que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y amenazó con un «incremento masivo» de aranceles para los productos del gigante asiático, en respuesta a lo que calificó como intentos de Pekíín de «imponer controles de exportación» sobre las tierras raras.

La confianza del consumidor bajó en EEUU en octubre sorprendentemente sólo un poco, según el indicador de la Universidad de Michigan.

La empresa de distribución de químicos Brenntag perdió un 5 %, hasta 48,96 euros, tras una recomendación de venta de UBS debido a la baja demanda de químicos y el exceso de capacidades en la industria química.

El fabricante de semiconductores Infineon cayó un 3,5 %, hasta 32 euros, y el fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines cedió un 3,4 %, hasta 385 euros.

La inmobiliaria Vonovia subió un 1 %, hasta 271,3 euros, porque es un título defensivo, mientras el fabricante de bienes de consumo Henkel y la automovilísticas Mercedes-Benz cerraron prácticamente sin cambios. EFE

aia/pddp