El DAX 40 cae un 1,83 % ante temor a una crisis de bancos estadounidenses

Fráncfort (Alemania), 17 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este viernes un 1,83 % ante el temor a una crisis de los bancos regionales estadounidenses, que dijeron que tienen problemas con créditos y hacen temer una nueva crisis.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 1,83 %, en 23.830,99 puntos, y acumula una bajada semanal del 1,7 % y una subida en lo que va de año de un 19 % aproximadamente, por lo que se podría producir una corrección.

Las bolsas asiáticas también reaccionaron negativamente a los problemas de crédito de dos bancos regionales estadounidenses en relación con fondos inmobiliarios porque podrían desencadenar una crisis como la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

No obstante, algunos analistas mantienen el optimismo respecto a la renta variable alemana, que ha subido mucho hasta lograr recientemente nuevos máximos históricos, entre otros motivos debido a la euforia por la inteligencia artificial y las expectativas de bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos.

Los inversores han optado por la cautela tras el recrudecimiento de la guerra comercial entre EEUU y China.

Pero el presidente estadounidense,Donald Trump, frenó la caída de la renta variable alemana al decir a la cadena de televisión Fox News que los nuevos aranceles a las importaciones de China no serían sostenibles.

El fabricante de armamento Rheinmetall bajó un 6,4 %, hasta 1.661,50 euros, debido a recogida de beneficios porque podría concluir la guerra en Ucrania.

Trump se reúne en Washington con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar de impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Deutsche Bank cayó un 6,1 %, hasta 28,65 euros, y el Commerzbank perdió un 3,6 %, hasta 29,66 euros.

Sin embargo, el fabricante de neumáticos Continental subió con fuerza un 11,3 %, hasta 60,84 euros, después de presentar cifras preliminares de los resultados del tercer trimestre que muestran un crecimiento mayor de lo esperado.

Continental informó el jueves tras el cierre de la bolsa que logró en el tercer trimestre una rentabilidad operativa antes de extraordinarios respecto al beneficio operativo neto (Ebit) del 11,4 % con una facturación de 5.000 millones de euros.

Asimismo, la compañía, que presentará sus resultados el 6 de noviembre, confirmó sus pronósticos para todo 2025.

El grupo automovilístico Volkswagen ganó un 1,4 %, hasta 91,20 euros, después de que el fabricante de deportivos Porsche informara de que busca un sustituto para su consejero delegado, Oliver Blume, que también ocupa ese cargo en Volkswagen y había sido muy criticado por asumir esta doble función. EFE

