El DAX 40 cae un 2,07 % tras las amenazas de EE.UU. a Irán y la fuerte caída de SAP

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 29 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort cayó este jueves un 2,07 % tras las amenazas de EE.UU. a Irán y la fuerte caída del fabricante de software para empresas SAP del 16 % tras presentar los resultados del cuarto trimestre y sus previsiones para este ejercicio.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 2,07 % en 24.309,46 puntos.

Además, otros factores desencadenaron las ventas en la renta variable alemana como las tensiones geopolíticas, los resultados de Microsoft y la fortaleza del euro.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, amenazó a Irán con un ataque preventivo militar si Teherán planea ataques contra tropas de EE.UU. en la región.

La Reserva Federal (Fed) mantuvo sus tipos de interés entre el 3,5 y el 3,75 % y su presidente, Jerome Powell, mostró confianza en la economía estadounidense y el mercado laboral, por lo que podría mantener las tasas los próximos meses, aunque los mercados prevén dos recortes este año.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron en EE.UU. la semana pasada hasta 209.000 (210.000 la semana anterior, según la cifra revisada) y permanecen en un nivel bajo.

SAP, que tiene mucho peso en el DAX 40 con una capitalización bursátil de unos 230.000 millones de euros, se desplomó un 16,1 %, hasta 164,62 euros, su valor más bajo desde hace dos años.

SAP no había sufrido na pérdida bursátil tan fuerte desden octubre de 2020, cuando revisó mucho a la baja sus objetivos debido a la pandemia de coronavirus.

Deutsche Bank cayó un 1,2 %, hasta 32,45 euros, tras presentar un resultado antes de impuestos récord de 9.700 millones de euros en 2025, y comunicar el reparto de dividendo de 1 euro por acción y más recompras de acciones.

No obstante, decepcionó a los inversores porque no dio pronósticos de rentabilidad para el ejercicio 2026.

Además, los resultados estuvieron empañados por las nuevas investigaciones de la Fiscalía de Fráncfort por supuesto blanqueo de dinero.

Su filial de gestión de fondos DWS se disparó en el índice MDAX de empresa medianas un 10,1 %, hasta 63,15 euros, después de presentar su balance de 2025, que superó los objetivos, y comunicar que repartirá un dividendos extraordinario para los accionistas en 2027.

La empresa industrial y tecnológica Siemens subió un 2 %, hasta 255,95 euros, impulsada por la elevada cifra de entrada de pedidos de ABB. EFE

aia/rcf