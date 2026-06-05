El DAX 40 cierra la semana a la baja y se deja un 0,75 % hasta los 24.759,05 puntos

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Berlín, 5 jun (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, cerró la semana este viernes con una contracción de 0,75 % hasta los 24.759,05, en una jornada en la que la empresa tecnológica bávara Infineon Technologies AG se desplomó un 9,11 %.

Tras la subida del 0,6 % del jueves, el selectivo alemán volvía a caer lastrado por desarrollos como la caída de Infineon Technologies AG, en un ambiente en el que también fue protagonista la automovilística Grupo Mercedes Benz, que cayó un 2,20 %, en un día en que un informe expuso de nuevo la crisis del sector del automóvil alemán.

Según un estudio publicado este viernes por la consultora EY, los beneficios de los tres grandes grupos alemanes del sector, Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW han caído casi un cuarto (23 %) en el primer trimestre del año, al acusar los efectos del inestable contexto geopolítico, los aranceles y un clima económico desfavorable.

«La crisis aún está lejos de haber terminado, sobre todo para los fabricantes de automóviles alemanes», afirmó Constantin M. Gall, experto del sector en EY, citado por la televisión NTV.

Junto a Infineon Technologies AG y Mercedes Benz, también tuvo un mal día la firma de biotecnología Qiagen NV Registered, que se dejó un 2,18 %.

Las empresas ganadoras del día fueron la firma de comercio electrónico berlinesa Zalando, que ganó un 3,66 %, la empresa de bienes de consumo Beiersdorf, propietaria de Nivea, que subió un 3,61 %, al tiempo que la fabricante de productos químicos Henkel AG & Co vio sus títulos revalorizarse un 2,66 %.

El DAX acabó la semana a la baja (en torno al 1,70 %), al igual que el MDAX de las medinas empresas y el tecnológico TecDAX.

El MDAX se contrajo hoy un 1,02 % y quedó en 32.466,60 puntos mientras que el TecDAX perdió 3,19 % hasta los 4.074,14 puntos. EFE

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