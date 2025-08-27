El DAX 40 de Fráncfort baja un 0,44 % antes de que Nvidia publique sus resultados

Fráncfort (Alemania), 27 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este miércoles un 0,44 %, por lo que encadenó pérdidas por tercer día consecutivo, antes de que la tecnológica estadounidense Nvidia publique sus resultados y dada la falta de impulsos en el mercado.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 0,44 %, hasta 24.046,21 puntos, pero acumula una ganancia del 21 % en lo que va de año.

Los inversores optaron por la cautela antes de que el fabricante de semiconductores y de inteligencia artificial Nvidia publique su balance trimestral.

Se mantiene el pulso entre el presidente estadounidense, Donald Turmp, y la Reserva Federal (Fed) después de que destituyera a la gobernadora Lisa Cook, que va a demandarle.

En Fráncfort, los bancos encabezaron las pérdidas debido a que el banco estadounidense de inversión Goldman Sachs dejó de recomendar la compra de sus acciones porque considera que ya han subido mucho.

Commerzbank perdió un 5 %, hasta 32,65 euros, y Deutsche Bank bajó un 3,4 %, hasta 30,35 euros.

Siemens Energy, la matriz de Gamesa, perdió un 2,7 %, hasta 91,28 euros, y el grupo químico BASF cedió un 2,5 %, hasta 46,16 euros.

El productor de software para empresas SAP ganó un 2 %, hasta 236,40 euros, y el de artículos deportivos Adidas avanzó un 0,6 %, hasta 168,65 euros, después de que la compañía británica JD Sports Fashion publicara buenos resultados, y la farmacéutica Merck lo hizo un 2%, hasta 107,80 euros.

El fabricante de deportivos Porsche subió un 0,6 %, hasta 46,40 euros, debido a rumores de que su consejero delegado, Oliver Blume, dejará su cargo para ser sólo consejero delegado de la matriz, el grupo Volkswagen.

Las acciones de Porsche han perdido en lo que va de año un 20 % después de revisar a la baja sus pronósticos de beneficio por los problemas que afronta debido a los aranceles de EEUU y la fuerte caída de las ventas en China.

Porsche ha iniciado la búsqueda de un sucesor de Blume, que es consejero delegado del fabricante de deportivos desde 2015 y del grupo VW desde 2022, ante las presiones de los inversores y del sindicato IG Metall.

La constructora Hochtief, controlada por ACS, perdió en el MDAX de empresas medianas un 3,3 %, hasta 213,80 euros, debido a recogida de beneficios. EFE

aia/rod