El DAX 40 de Fráncfort baja un 0,50 % tras los ataques de Trump a la Fed

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 26 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este martes un 0,50 % tras los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Reserva Federal (Fed) y la aparición de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 0,50 %, hasta 24.152,87 puntos.

Trump despidió el lunes a Lisa Cook, una gobernadora de la Fed a la que el Gobierno ha decidido investigar por un supuesto fraude hipotecario, según una carta que publicó en su red Truth Social.

Desde hace meses Trump ha criticado e insultado al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no bajar los tipos de interés en EEUU.

Además, Trump amenaza ahora a China con aranceles de hasta el 200 % si Pekín no abastece a EEUU con imanes de tierras raras.

Commerzbank bajó un 5 %, hasta 34,36 euros, después de que Bank of America (BofA) dejara de recomendar la compra de sus acciones como la semana pasada hizo el Deutsche Bank porque ya han subido mucho desde que el banco italiano UniCredit empezara a comprar acciones.

La farmacéutica Merck perdió un 2%, hasta 107,80 euros, y la aseguradora Allianz cedió un 1,7 %, hasta 364,50 euros.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, lideró las ganancias con una subida del 2,3 %, hasta 93,82 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 1,7 %, hasta 28,59 euros, y el fabricante de equipos de laboratorio Sartorius subió un 1,5 %, hasta 196,80 euros. EFE

aia/psh