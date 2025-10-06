The Swiss voice in the world since 1935
El DAX 40 de Fráncfort cierra en tablas tras la dimisión del primer ministro de Francia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Fráncfort (Alemania), 6 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort cerró este lunes en tablas tras la sorprendente dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tras cuatro semanas en el cargo.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró sin variación porcentual en 24.378,29 puntos,.

Los bancos cayeron en Fráncfort, al igual que en otros parqués europeos influidos por la subida de las primas de riesgo tras la dimisión de Lecornu, que generó de nuevo incertidumbre en los mercados porque cada vez está menos claro cómo va a solucionar Francia sus problemas presupuestarios y salir de su actual crisis política y económica.

La prima de riesgo de Francia subió con fuerza y la rentabilidad de su deuda soberana a diez años se acercó al 3,6 %.

La prima de riesgo de la deuda soberana alemana y de otros países europeos también aumentó.

Deutsche Bank bajó un 1,3 %, hasta 29,86 euros, y Commerzbank cedió un 1,2 %, hasta 31,70 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall perdió un 3,7 %, hasta 1.889 euros, y el grupo químico y farmacéutico Bayer cedió un 1,7 %, hasta 28,35 euros.

La reaseguradora Hannover Rück ganó un 3,2 %, hasta 265,20 euros, después de informar de que quiere aumentar el reparto de dividendos hasta una cuota del 55 % del beneficio, diez puntos porcentuales más que antes, la muniquesa Münchener Rück subió un 2,6 %, hasta 566,40 euros.

El fabricante de vehículos de la gama alta BMW avanzó un 3,3 %, hasta 89,28 euros, y el de tecnología sanitaria Siemens Healthineers lo hizo un 1,4 %, hasta 48,32 euros. EFE

aia/psh

