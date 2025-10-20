El DAX 40 de Fráncfort rebota un 1,80 % por la menor tensión comercial EE.UU.-China

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 20 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort rebotó este lune un 1,80 %, tras una distensión en la guerra comercial entre EE.UU. y China y la subida del Nikkei de Tokio hasta niveles récord.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1,80 % en 24.258,80 puntos.

También contribuyó a las ganancias en la renta variable alemana el crecimiento de China en el tercer trimestre, que fue mayor de lo esperado.

El producto interior bruto (PIB) de China creció en el tercer trimestre un 1,1 % comparado con el anterior.

Asimismo, ha disminuido la preocupación por la situación de varios bancos regionales en EE.UU. debido a unos préstamos irrecuperables y a acusaciones de fraude a fondos inmobiliarios.

Uno de estos bancos ofrecía préstamos de alto riesgo, cuya morosidad en determinados estratos poblacionales ha aumentado en los últimos años.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 5,9 %, hasta 1.759,50 euros, tras adjudicarse un pedido de 222 vehículos blindados del tipos ‘Schakal’, por valor de casi 3.000 millones de euros para las fuerzas armadas de Alemania y Países Bajos.

Se trata de un pedido por un valor total de 3.400 millones de euros a Artec, la empresa de riesgo compartido de Rheinmetall y el fabricante de tanques franco-alemán KNDS.

El productor de semiconductores Infineon ganó un 5 %, hasta 34,10 euros, y el de software para empresas SAP lo hizo un 3,3 %, hasta 238,60 euros.

El fabricante de camiones Daimler Truck avanzó un 2,7 %, hasta 34,81 euros, y Continental subió un 2,3 %, hasta 62,24 euros.

Sólo dos valores cerraron con pérdidas: el portal inmobiliario Scout24 (-0,6 %) y la inmobiliaria Vonovia (-0,2 %).

La empresa de telecomunicaciones 1&1 subió un 12,1 %, hasta 22,40 euros, y su matriz United Internet ganó un 8,5 %, hasta 29,18 euros, en el índice tecnológico TecDAX, tras rumores de que Telefónica querría adquirir a largo plazo 1&1. EFE

aia/rcf