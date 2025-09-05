El DAX 40 Fráncfort bajó un 0,73 % tras el aumento del desempleo en EEUU

Fráncfort (Alemania), 5 sep (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó hoy un 0,73 %, debido a la preocupación por la coyuntura de EEUU tras el aumento del desempleo y la baja creación de empleo en agosto, por lo que acumuló una caída esta semana del 1,3 %.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cayó un 0,73 %, hasta 23.596,98 puntos, y acumula una ganancia en lo que va del año del 18 % aproximadamente.

La tasa de desempleo aumentó en EEUU en agosto una décima, hasta el 4,3 %, y sólo creó 22.000 empleos, muchos menos de los previstos.

Otras datos publicados esta semana también muestran un debilitamiento del mercado laboral estadounidense, como el aumento de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y la caída del ritmo de creación de empleo.

Las perspectivas de bajadas de los tipos de interés en EEUU impulsan las expectativas de aumento de la demanda de créditos, porque será más barato devolverlos y de inversiones.

De momento, se mantiene la caída de los pedidos a la industria alemana por tercer mes consecutivo.

La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana bajó en julio un 2,9 % respecto al mes anterior, tercera caída consecutiva, y un 3,4 % interanual.

El fabricante de equipos de laboratorio Sartorius recuperó un 2,6 %, hasta 193,20 euros, después de haber caído con fuerza el jueves.

La inmobiliaria Vonovia ganó un 2,5 %, hasta 26,77 euros, porque se beneficia de las bajadas de los tipos de interés dado que bajan los costes de refinanciación, y E.on subió un 1,7 %, hasta 15,17 euros,

El fabricante de semiconductores Infineon ganó un 1 %, hasta 31,57 euros, impulsado por los buenos resultados y perspectivas de la compañía estadounidense de chips Broadcom, pero el fabricante de software para empresas SAP bajó un 2,1 %, hasta 228,25 euros.

El productor de artículos deportivos Adidas avanzó un 1,5 %, hasta 175,70 euros, pese a los malos resultados y revisión a la baja de los pronósticos de la compañía estadounidense Lululemon de ropa para practicar yoga.

El grupo tecnológico e industrial Siemens bajó un 1,8 %, hasta 226 euros, y su filial Siemens Energy, matriz de Gamesa, cedió un 1,7 %, hasta 87,58 euros. EFE

