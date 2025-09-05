The Swiss voice in the world since 1935

El DAX 40 Fráncfort bajó un 0,73 % tras el aumento del desempleo en EEUU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Fráncfort (Alemania), 5 sep (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó hoy un 0,73 %, debido a la preocupación por la coyuntura de EEUU tras el aumento del desempleo y la baja creación de empleo en agosto, por lo que acumuló una caída esta semana del 1,3 %.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cayó un 0,73 %, hasta 23.596,98 puntos, y acumula una ganancia en lo que va del año del 18 % aproximadamente.

La tasa de desempleo aumentó en EEUU en agosto una décima, hasta el 4,3 %, y sólo creó 22.000 empleos, muchos menos de los previstos.

Otras datos publicados esta semana también muestran un debilitamiento del mercado laboral estadounidense, como el aumento de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y la caída del ritmo de creación de empleo.

Las perspectivas de bajadas de los tipos de interés en EEUU impulsan las expectativas de aumento de la demanda de créditos, porque será más barato devolverlos y de inversiones.

De momento, se mantiene la caída de los pedidos a la industria alemana por tercer mes consecutivo.

La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana bajó en julio un 2,9 % respecto al mes anterior, tercera caída consecutiva, y un 3,4 % interanual.

El fabricante de equipos de laboratorio Sartorius recuperó un 2,6 %, hasta 193,20 euros, después de haber caído con fuerza el jueves.

La inmobiliaria Vonovia ganó un 2,5 %, hasta 26,77 euros, porque se beneficia de las bajadas de los tipos de interés dado que bajan los costes de refinanciación, y E.on subió un 1,7 %, hasta 15,17 euros,

El fabricante de semiconductores Infineon ganó un 1 %, hasta 31,57 euros, impulsado por los buenos resultados y perspectivas de la compañía estadounidense de chips Broadcom, pero el fabricante de software para empresas SAP bajó un 2,1 %, hasta 228,25 euros.

El productor de artículos deportivos Adidas avanzó un 1,5 %, hasta 175,70 euros, pese a los malos resultados y revisión a la baja de los pronósticos de la compañía estadounidense Lululemon de ropa para practicar yoga.

El grupo tecnológico e industrial Siemens bajó un 1,8 %, hasta 226 euros, y su filial Siemens Energy, matriz de Gamesa, cedió un 1,7 %, hasta 87,58 euros. EFE

aia/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR