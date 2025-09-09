El DAX 40 Fráncfort baja 0,37 % tras la caída del Gobierno de Francia

Fráncfort (Alemania), 9 sep (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó este martes un 0,37 %, después de que subiera la prima de riesgo de Francia tras la caída del Gobierno del primer ministro François Bayrou debido a los recortes presupuestarios que preveía para 2026.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cayó un 0,37 %, hasta 23.718,45 puntos.

La fuerte revisión a la baja de las cifras de creación de empleo en los 12 meses hasta marzo de 2025, 911.000 empleos menos, impulsaron las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés en 50 puntos básicos en septiembre.

La renta variable alemana comenzó la negociación en Fráncfort al alza pero a media jornada se dio la vuelta porque la crisis política en Francia es un factor de incertidumbre pese a que de momento no hay temor de contagio a otros países europeos.

La prima de riesgo de la deuda francesa escaló hasta los 81,5 puntos básicos, debido a la inestabilidad política en Francia, y superó a la de Italia, lo que situó la deuda de Francia como la peor de la eurozona.

La rentabilidad de la deuda francesa y la italiana se sitúan en el 3,48 %.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que nombrará a otro primer ministro en los próximos días, el cuarto desde junio de 2024, pero evita la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.

El fabricante de vehículos de gama alta BMW cayó un 4,2 %, hasta 84,26 euros, tras comentarios negativos sobre su negocio, que se verá afectado por los aranceles en EEUU, y la empresa de distribución de químicos Brenntag bajó un 2,6 %, hasta 50,88 euros.

Commerzbank perdió un 2,3 %, hasta 32,82 euros, después de que JPMorgan bajara la valoración de sus acciones a «neutral», pero Deutsche Bank subió un 1,7 %, hasta 30,53 euros.

El fabricante de equipos de laboratorio Sartorius ganó un 1,9 %, hasta 199 euros, y la empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care subió un 1,2 %, hasta 42,85 euros.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 1,6 %, hasta 90,98 euros. EFE

