El DAX 40 Fráncfort baja un 0,60 % ante la falta de impulsos y la aversión al riesgo

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 20 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort bajó hoy un 0,60 %, ante la falta de impulsos y la aversión al riesgo después de que Rusia enfriara las expectativas de un rápido encuentro entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelenski.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 0,60 %, hasta 24.276,97 puntos.

Los inversores optaron por la cautela antes del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en la reunión de bancos centrales en Jackson Hole (EEUU), del que esperan señales sobre una posible bajada de los tipos de interés.

Por ello se posicionan a la defensiva con la compra de acciones de empresas de alimentación, energía y telecomunicaciones y la ventas de títulos de empresas industriales, de la construcción, de materias primas y tecnológicos.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 2,9 %, hasta 91,76 euros, y su matriz Siemens cayó un 2 %, hasta 233,50 euros.

El fabricante de aviones Airbus bajó un 2,6 %, hasta 179,06 euros, y el productor de motores para aviones MTU Aero Engines cedió un 1,7 %, hasta 379,60 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon perdió un 1,6 %, hasta 36,40 euros, arrastrado por las pérdidas de empresas de semiconductores en el Nasdaq de EEUU.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, subió un 1,9 %, hasta 259,80 euros, el fabricante de fragancias y sabores Symrise avanzó un 1,8 %, hasta 84,20 euros, y el productor de bienes de consumo Henkel ganó un 1,6 %, hasta 73,78 euros. EFE

aia/psh