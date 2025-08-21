El DAX 40 Fráncfort sube un 0,06 % a la espera del discurso de Powell en Jackson Hole

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 21 ago (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió hoy un 0,06 %, a la espera de señales sobre los tipos de interés del presidente de la Reserva Federal (Fed) en Jackson Hole (Wyoming, EEUU) y a avances en las negociaciones para lograr la paz en Ucrania.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,06 %, hasta 24.291,32 puntos.

Los inversores prevén que la (Fed) bajará sus tipos de interés en septiembre y por ello prestarán atención al discurso de Powell el viernes.

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos confirmaron este jueves que Washington aplicará un arancel tope del 15 % a los bienes europeos, incluidos los automóviles, aunque precisaron que esta rebaja se aplicará cuando el bloque europeo haya tomado medidas para reducir a su vez los que impone a Estados Unidos.

«Alemania, la mayor economía de la zona euro, registró en agosto el tercer aumento mensual consecutivo de su actividad total», del sector manufacturero y de servicios, en agosto «gracias a una sólida expansión de la producción manufacturera», según S&P.

Pero el ritmo de expansión de la actividad total de Alemania se mantuvo leve debido a un rendimiento débil del sector servicios.

El fabricante de armamento y componentes para eléctricos Rheinmetall subió un 3,3 %, hasta 1.608,50 euros.

Commerzbank ganó un 2,9 %, hasta 37,89 euros, y Deutsche Bank avanzó un 0,9 %, hasta 31,56 euros.

El fabricante de equipos de laboratorio Sartorius cayó un 2,6 %, 192,75 euros, y los servicios postales y de logística Deutsche Post cedieron un 2 %, hasta 40,55 euros.

Beiersdorf, que produce productos de las marcas Nivea, Eucerin y las tiritas Hansaplast, perdió un 2,1 %, hasta 100,75 euros, después de que la estadounidense Coty diera unos pronósticos de facturación débiles. EFE

aia/ad