El DAX 40 Fráncfort sube un 0,46 % tras estabilizarse

Fráncfort (Alemania), 3 sep (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió este miércoles un 0,46 %, tras estabilizarse en la medida que bajaron los rendimientos en los mercados de deuda soberana a largo plazo, que habían subido mucho el martes.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,46 %, hasta 23.594,80 puntos.

El DAX 40 había bajado el martes un 2,3 % después de que la rentabilidad de los bonos soberanos a largo plazo se dispara hasta máximos, aumento que reduce el atractivo de las acciones y encarece los costes de refinanciación de las empresas.

La rentabilidad de los bonos soberanos franceses a 30 años llegó el martes hasta el máximo desde 2009.

La rentabilidad de la deuda soberana alemana a 30 años está en el 3,4 %, máximo desde 2011, y la de la británica en el 5,66 %, máximo desde 1998.

El fabricante de artículos deportivos Adidas subió un 4,8 %, hasta 172 euros, tras una recomendación de compra de Jefferies y JPMorgan.

La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 4,1 %, hasta 23,93 euros, y el fabricante de aviones Airbus avanzó un 3,1 %, hasta 184,72 euros.

El fabricante de chips Infineon perdió un 4,8 %, hasta 31,51 euros, y la empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials bajó un 2,3 %, hasta 191,90 euros.

El fabricante de neumáticos Continental cayó un 2,5 %, hasta 73,20 euros, después de una recomendación de venta de Bernstein Research. EFE

