El DAX 40 Fráncfort sube un 0,57 % como reacción a pérdidas de la semana anterior

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 1 sep (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió hoy un 0,57 %, por lo que paró las pérdidas durante cinco días consecutivos de la semana pasada, si bien faltaron impulsos porque en EEUU los mercados permanecieron cerrados por celebrarse el Día del Trabajo.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,57 %, hasta 24.037,33 puntos.

La actividad del sector manufacturero alemán siguió en agosto en contracción (49,8 puntos), aunque está en máximos en treinta y ocho meses y muestra unas condiciones operativas industriales generalmente estables, según datos definitivos de S&P.

La actividad industrial de China sorprendió y se expandió en agosto.

La situación política en Francia es un factor que lastra a los mercados de renta variable.

Las empresas de armamento lideran las ganancias en Fráncfort porque los inversores ya no prevén que la guerra en Ucrania vaya a terminar pronto.

Rheinmetall ganó en el selectivo un 3,5 %, hasta 1.748,50 euros, mientras en el índice de empresas medianas MDAX Hensoldt subió un 4,4 %, hasta 92,55 euros, y Renk avanzó un 7,2 %, hasta 66,92 euros.

El fabricante de equipos de laboratorio Sartorius ganó un 2,7 %, hasta 203,50 euros, y la empresa de pruebas de laboratorio Qiagen avanzó un 2,2 %, hasta 40,59 euros.

Siemens Energy, la matriz de Gamesa, perdió un 1,2 %, hasta 89,62 euros, y E.on cayó un 1,2 %, hasta 15 euros.

El grupo farmacéutico y químico Bayer cedió un 0,7 %, hasta 27,86 euros, después de informar de que su medicamento vericiguat no dio buenos resultados en un estudio clínico para curar una forma de insuficiencia cardíaca crónica en pacientes sin evento reciente de insuficiencia cardíaca. EFE

aia/ad