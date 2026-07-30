El DAX 40 gana un 0,60 % tras la decisión de la Fed, pese a la subida de la inflación

Compartir

2 minutos

Berlín, 29 jul (EFE).- El principal selectivo de la bolsa de Fráncfort, el DAX 40, subió un 0,60 % este jueves, después de que la Fed decidiese la víspera mantener sin cambios los tipos de interés, y pese al repunte de la inflación, que subió en julio un 2,8 % interanual en Alemania tras expirar los subsidios al precio del combustible.

El DAX 40 terminó la jornada con una subida del 0,60 %, hasta 25.612,03 puntos, frente a los 25.460,48 puntos del miércoles.

El indicador de las medianas empresas, el MDAX, cedió un 0,08 % hasta 32.216,66 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX perdió un 0,42 %, hasta alcanzar los 3.829,25 puntos.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5 y el 3,75 % al término de su reunión de este miércoles, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del banco central.

En Alemania la tasa de inflación subió en julio al 2,8 % después de que expirasen las medidas temporales del Gobierno para paliar el impacto del aumento de los precios de la energía, por el que el coste del carburante había sido rebajado en hasta 17 céntimos por litro.

Sin embargo, también trascendió que la economía alemana creció un 0,2 % en el segundo trimestre de 2026 respecto a los primeros tres meses del año, gracias al aumento de las exportaciones, y pese al freno que prevé el Gobierno germano que suponga la guerra en Oriente Medio.

El fabricante de chips Infineon Technologies se disparó un 9,67 %, hasta los 59,75 puntos, al rebufo de los datos de Microsoft y del ‘boom’ de la Inteligencia Artificial (IA).

La división energética de Siemens ganó un 7,87 % hasta 145,82 euros, mientras que el gigante tecnológico alemán subió un 3,48 % hasta 280,70 euros.

En el extremo contrario, la textil Adidas, cerró la jornada con una caída del 13,39 % hasta 157,85 euros, aunque a lo largo de la jornada había llegado a perder más de un 18 %, puesto, aunque sus resultados han sido buenos, ha invertido mucho en márketing y hay dudas sobre su desempeño después del Mundial.

La tienda de ropa por internet Zalando se dejó un 4,27 % hasta 28,95 euros y la informática SAP un 4,13 % hasta 155,34 euros. EFE

cph/fpa