El DAX 40 rebota un 0,50 % tras los resultados de Nvidia y de empleo de EEUU

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 20 nov (EFE).- El DAX 40 subió hoy un 0,50 %, por lo que interrumpe una racha de pérdidas durante cuatro negociaciones consecutivas, después de que la tecnológica estadounidense Nvidia publicara resultados buenos y de que los datos de empleo de EEUU fueran mixtos.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,50 % en 23.278,85 puntos.

La renta variable alemana redujo las ganancias tras las cifras del mercado laboral estadounidense porque la creación de empleo fue mayor de lo que se preveía y reduce las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) baje sus tipos de interés en diciembre.

La economía estadounidense creó 119.000 empleos en septiembre pero la tasa de desempleo creció ligeramente hasta el 4,4 %, según datos estadísticos oficiales publicados con más de un mes de retraso por el cierre del Gobierno.

Las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron en EEUU la semana pasada en 8.000, hasta 220.000 solicitudes.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen encabezó las ganancias con una subida del 3,6 %, hasta 39,44 euros.

Las expectativas de que debido a la inteligencia artificial va a ser necesario un suministro de electricidad mayor y seguro impulsa a la empresas energéticas y de tecnología de la energía.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 2,9 %, hasta 112,10 euros, después de anunciar una recompra de acciones propias por valor de hasta 6.000 millones de euros hasta finales de septiembre de 2028.

La empresa de energía RWE subió un 2,7 %, hasta 45,10 euros, y el grupo industrial y tecnológico Siemens ganó un 1,1 %, hasta 221,10 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall recuperó un 2,6 %, hasta 1.637 euros, después de la fuerte caída del miércoles ante la nueva iniciativa de EEUU para terminar la guerra en Ucrania.

El fabricante de camiones Daimler Truck bajó un 1,8 %, hasta 35,07 euros, y el grupo Volkswagen perdió un 1,1 %, hasta 93,76 euros. EFE

aia/fpa