El DAX 40 recupera un 1,36 % tras volver a bajar el precio del petróleo

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Berlín, 24 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort recuperó este viernes un 1,36 % después de que el precio del petróleo volviese a bajar de nuevo de los 100 dólares que superó la víspera tras el recrudecimiento de la violencia en Oriente Medio por el ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra petroleros saudíes en el Mar Rojo .

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 1,36 % al cierre, hasta 25.099,00 puntos, frente a los 24.763,12 puntos de la jornada anterior.

El MDAX de las medianas empresas subió un 0,92 % hasta 31.965,63 puntos y el TecDAX de las tecnológicas un 1,85 % hasta 3.769,97 puntos.

El precio del barril de brent, de referencia en Europa desciende ya cerca del 4 %, por lo que el barril ha pasado de los 100 dólares con los que cerró ayer la sesión a situarse por debajo de 97, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también baja un 3,63 % hasta los 88,83 dólares.

La tecnológica SAP, de la que trascendió que la cartera de pedidos a corto plazo de la nube ha superado las expectativas, se disparó en un 8,70 % hasta 139,48 euros por acción.

La división sanitaria de Siemens ganó un 2,82 % hasta 34,99 euros y la farmacéutica Fresenius subió un 2,22 % hasta 43,80 euros.

Por el contrario, el fabricante de automóviles Volkswagen, parte del grupo homónimo que según los resultados de la primera mitad del año presentados hoy vio caer sus beneficios en un 30,7 %, cedió un 2,00 % hasta 71,48 euros.

La textil Adidas perdió un 1,64 % hasta 173,60 euros y el fabricante de chips Infineon Technologies un 1,40 % hasta 64,57 euros. EFE

cph/fpa