El DAX 40 se mantiene sin cambios ante la incertidumbre por la situación en Oriente Medio

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Berlín, 29 jul (EFE).- El principal selectivo de la bolsa de Fráncfort, el DAX 40, se mantuvo prácticamente sin cambios este miércoles ante la incertidumbre por el desarrollo de la situación en Oriente Medio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase con represalias a los ataques iraníes.

El DAX 40 terminó la jornada con una bajada del 0,01 %, hasta 25. 460,48 puntos, frente a los 25.464,01 puntos del martes.

El indicador de las medianas empresas, el MDAX, también cedió un 0,47 % hasta 32.243,82 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX ganó un 0,21 %, hasta alcanzar los 3.845,33 puntos.

Tras las bajadas de los últimos días, el precio del barril de brent, de referencia en Europa, subió este miércoles más del 5 %, superando ya los 88 dólares, al recrudecerse la guerra contra Irán después de que Arabia Saudí se haya sumado por primera vez a la guerra entre este último país y EE.UU., con una ofensiva conjunta con Washington.

Irán lanzó este miércoles por la tarde (hora local) misiles balísiticos contra una base aérea estadounidense en Jordania. El Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró que todos los misiles fueron «interceptados con éxito».

«Le vamos a dar una jodida paliza», aseguró Trump en una entrevista con Fox News, con respecto a las represalias previstas. «Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza», insistió.

Por otro lado, los mercados están pendientes de la reunión de este miércoles de la Reserva Federal (Fed) y de su decisión sobre los tipos de interés, de los que se espera que los mantenga sin cambios, pese a las presiones inflacionarias.

La armamentística Rheinmetall se disparó en un 6,11 %, impulsada por sus resultados mejores de lo esperado, hasta los 1.153,20 euros por acción.

El portal inmobiliario Scout24 ganó un 5,05 % hasta 79,00 euros, mientras que la división sanitaria de Siemens subió un 4,18 % hasta 37,42 euros.

En el extremo opuesto, el fabricante de chips Infineon Technologies perdió un 5,92 % hasta 54,53 euros; la división energética de Siemens, un 2,39 % hasta 134,60 euros y la inmobiliaria Vonovia un 2,28 % hasta 21,03 euros.EFE

cph/fpa