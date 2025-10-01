El DAX 40 sube 0,98% pese a cierre del Gobierno estadounidense tras alzas de farmacéuticas

The Swiss voice in the world since 1935
Fráncfort (Alemania), 1 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió hoy un 0,98 %, cuarta jornada de subida consecutiva, pese al cierre del Gobierno federal estadounidense e impulsado por las ganancias de farmacéuticas como Merck, que se disparó un 10 %.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,98 %, hasta 24.113,62 puntos.

Los republicanos y demócratas no pudieron acordar una financiación puente y por ello se ha activado el cierre parcial del Gobierno estadounidense que no afecta por ahora a servicios esenciales.

Los mercados de valores consideran que los republicanos y los demócratas lograrán un acuerdo y que las consecuencias económicas serán limitadas.

El índice de gestores de compras de EEUU mejoró un poco en septiembre pero sigue señalando una contracción de la actividad del sector manufacturero, según cifras del Instituto para la Gestión del Suministro (ISM por sus siglas en inglés).

Las empresas farmacéuticas alemanas, al igual que otras europeas de este sector, subieron en bolsa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegara a un acuerdo con Pfizer, que bajará los precios de sus medicamentos para la cobertura médica estatal Medicaid.

Trump quiere llegar a acuerdos similares con otras compañías farmacéuticas.

Merck se disparó un 10 %, hasta 120,45 euros, Bayer ganó un 5 %, hasta 29,64 euros, y la empresa de pruebas de laboratorio Qiagen lo hizo un 4 %, hasta 39,19 euros.

El productor de artículos deportivos Adidas ganó en el selectivo de Fráncfort un 4 %, hasta 186,55 euros, y Puma subió en el MDAX de empresas medianas un 3,2 %, hasta 21,84 euros, después de que Nike sorprendiera con sus resultados trimestrales.

El fabricante de armamento Rheinmetall perdió un 1,7 %, hasta 1.951 euros, el portal inmobiliario Scout24 cayó un 1 %, hasta 105,50 euros, y el fabricante de camiones Daimler Truck cedió un 0,5 %, hasta 34,83 euros. EFE

