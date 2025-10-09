El DAX 40 sube apenas un 0,06 % tras lograr varios récord intradía

Fráncfort (Alemania), 9 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió este jueves un 0,06 % debido a la preocupación por la crisis política en Francia y tras lograr anteriormente varios récord intradía ante las expectativas de bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,06 % en 24.611,25 puntos, y acumula una ganancia en lo que va de año del 23 % aproximadamente.

El DAX 40 empezó a lograr máximos históricos desde la primeras horas de negociación y alcanzó los 24.771 puntos, el valor más alto de su historia, pero después se desinfló.

Las bajadas de los tipos de interés aumentan el atractivo de la renta variable frente a la renta fija y facilitan la financiación de las empresas.

Asimismo, la euforia por la inteligencia artificial impulsa a las tecnológicas en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Por ello también han batido récords los índices S&P 500 y el tecnológico Nasdaq 100 en Wall Street y el Nikkei de Tokio.

Pero la Bolsa de Fráncfort se desinfló posteriormente también debido a cierto pesimismo respecto a la posible solución de la crisis política en Francia.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió al presidente francés, Emmanuel Macron, que nombre a un primer ministro esta semana y dijo que no hay mayoría en el Parlamento para convocar nuevas elecciones.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials avanzó un 2,9 %, hasta 194,45 euros, y Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 1,2 %, hasta 109,75 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 2,8 %, hasta 28,20 euros, pero la farmacéutica Merck bajó un 1,6 %, hasta 118,15 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando perdió un 3,1 %, hasta 27,12 euros, y Beiersdorf, que fabrica Nivea y Eucerin, bajó un 1,2 %, hasta 90,74 euros. EFE

