El DAX 40 sube el 0,18 % ante la cautela de los inversores

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 15 dic (EFE).- El DAX 40 subió hoy un 0,18 % debido a la cautela de los inversores por el temor a una burbuja en la inteligencia artificial, que lleva a recoger beneficios en Wall Street y también en la Bolsa de Fráncfort .

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con esa subida del 0,18 % en 24.229,91 puntos.

Los inversores evitan posicionarse antes de la publicación de nuevas cifras del mercado laboral de EEUU, que pueden indicar qué hará la Reserva Federal (Fed) los próximos meses

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, su yerno, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, comenzaron este lunes una segunda reunión en la Cancillería alemana para tratar de avanzar en el plan de 20 puntos que promueve EE.UU. para un alto el fuego en Ucrania.

Witkoff consideró que en las conversaciones de la víspera «se lograron progresos considerables».

Las negociaciones para lograr la paz en Ucrania lastran en bolsa a los fabricantes de armamento como Rheinmetall (-2,8 %, hasta1.573,50 euros ).

El productor de camiones Daimler Truck perdió un 2,8 %, hasta 37,37 euros, y la inmobiliaria Vonovia cayó un 1,9 %, hasta 23,73 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 2,7 %, hasta 23,69 euros, y la de tecnología sanitaria Fresenius subió un 2,1 %, hasta 48,50 euros, tras comentarios positivos de Morgan Stanley.

Commerzbank avanzó un 1,6 %, hasta 35,12 euros, y Deutsche Bank lo hizo un 1 %, hasta 32,10 euros. EFE

