El DAX 40 sube un 0,06 % tras la inflación de EEUU

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 13 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,06 % al cierre, tras la publicación de que la inflación no subió mucho en EE.UU. en diciembre, lo que puede facilitar bajadas de los tipos de interés y tras haber llegado a nuevos máximos intradía.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,06 % en 25.420,66 puntos.

El DAX 40 comenzó la negociación con ganancias y llegó a alcanzar el valor máximo intradía de 25.507 puntos, pero después se desinfló.

Los resultados del banco estadounidense JP Morgan apenas tuvieron repercusión en la negociación de Fráncfort.

La inflación general subió en EE.UU. en diciembre un 2,7 % interanual, como en noviembre, y un 0,3 % respecto a noviembre.

La subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, subió en EE.UU. en diciembre un 2,6 % interanual.

Los mercados prestaron gran atención a estos datos de inflación porque los de noviembre estuvieron influidos por el cierre de la Administración federal de Estados Unidos.

El fabricante de sabores y olores Symrise subió un 5 %, hasta 74,42 euros, después de anunciar un programa de recompra de acciones por valor de 400 millones de euros, que aumentarán el beneficio por acción.

La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 4,8 %, hasta 26,38 euros, por las expectativas de que presentará buenos resultados del cuarto trimestre y después de que el banco británico de inversión Barclays recomendara la compra de sus acciones.

El productor de semiconductores Infineon se apuntó un 2,1 %, hasta 42,54 euros.

En el lado opuesto, Fresenius Medical Care bajó un 3,2 %, hasta 39,34 euros, y el fabricante automovilístico BMW cayó un 2,2 %, hasta 88,46 euros.

Asimismo la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom perdió un 2,5 %, hasta 27,98 euros. EFE

aia/rcf