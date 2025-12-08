The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El DAX 40 sube un 0,07 % debido a la cautela antes de la decisión de la Fed

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 8 dic (EFE).- El DAX 40 alemán subió hoy un 0,07 % debido a la cautela de los inversores antes de conocer la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés y pese a la fuerte mejora de la producción industrial en Alemania.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,07 % en 24.046,01 puntos.

La producción de la industria manufacturera alemana creció en octubre un 1,8 % respecto al mes anterior y un 0,8 % en términos interanuales.

La entrada de pedidos a la industria alemana subió en octubre un 1,5 % respecto al mes anterior, pero bajó un 0,7 % interanual, según cifras de la semana pasada que con las de producción dan optimismo respecto a la recuperación de la economía alemana.

Los mercados prevén que la Fed bajará sus tasas de referencia en un cuarto de punto el miércoles.

El grupo farmacéutico y químico Bayer ganó un 4,5 %, hasta 34,89 euros, tras una recomendación de compra de JPMorgan.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 3,3 %, hasta 1.586,50 euros, y el de motores para aviones MTU Aero Engines avanzó un 1,6 %, hasta 355,90 euros.

El proveedor de sistemas para los sectores alimentario, de bebidas y farmacéutico Gea perdió un 4,8 %, hasta 54,85 euros, tras comentarios negativos de Morgan Stanley .

La inmobiliaria Vonovia cayó un 4,6 %, hasta 24,36 euros, y el fabricante de aromas y sabores Symrise bajó un 3,9 %, hasta 66,90 euros. EFE

aia/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR