El DAX 40 sube un 0,09 % tras conocerse datos de inflación

2 minutos

Berlín, 6 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió este martes un 0,09 %, en una jornada en la que finalmente no logró romper la barrera de los 25.000 puntos pese a la publicación de los datos preliminares de la inflación, que en diciembre cayó más de lo esperado, al 1,8 %, mientras que en 2025 se mantuvo en el 2,2 %, al igual que el año anterior.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una leve subida del 0,09 % y batió un nuevo récord con 24.892,20 puntos, ligeramente por encima de los 24.868,69 puntos de la víspera.

El MDAX de las medianas empresas ganó un 0,69 % hasta 31.670,42 puntos y el TecDax de las tecnológicas un 1,33 % hasta los 3.751,29 puntos.

La tasa de inflación en Alemania se mantuvo en el 2,2 % en 2025, el mismo porcentaje que el registrado en 2024, según los datos adelantados de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) publicados este martes.

En diciembre de 2025 la inflación cayó más de lo esperado, al 1,8 %, aunque la subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos por su alta volatilidad, fue del 2,4 %.

Aún así, la preocupación por la marcha de la economía alemana volvió a quedar patente en una jornada en la que varios medios informaron de que el canciller, Friedrich Merz, se habría dirigido en una carta a los diputados de su coalición para pedirles que en 2026 den máxima prioridad a las decisiones para salir de la recesión.

De acuerdo con la cadena pública ARD, Merz escribió que «la situación en algunos ámbitos es muy crítica» y reconoció que los costes de mano de obra y de la energía y la carga fiscal y burocrática siguen siendo demasiado altos para las empresas.

La división de camiones de Daimler ganó hoy un 5,37 % hasta 40,04 euros, mientras que el fabricante de chips Infineon Technologies subió un 4,75 % hasta 41,81 euros.

Por el contrario, la textil Adidas cedió un 3,86 % hasta 163,35 euros, mientras que la informática SAP perdió un 2,11 % hasta 201,85 euros. EFE

cph/fpa