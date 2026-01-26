El DAX 40 sube un 0,13 % tras el estancamiento de la confianza empresarial en Alemania

Fráncfort (Alemania), 26 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,13 % ante la aversión al riesgo en los mercados y el estancamiento de la confianza empresarial en Alemania en enero pese a los planes de inversiones del Gobierno de Berlín.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,13 % para terminar en 24.933,08 puntos.

La entrada de pedidos de bienes duraderos subió en EE.UU. en noviembre con fuerza un 5,3 % respecto al mes anterior.

La confianza empresarial se mantuvo en enero en Alemania porque la economía alemana comienza el año con poco impulso debido al deterioro en el sector servicios y pese la mejora en el sector manufacturero.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) se mantuvo en enero en 87,6 puntos, como en diciembre.

Esta semana publicarán resultados trimestrales y anuales muchas empresas a ambos lados del Atlántico y la Reserva Federal (Fed) decidirá sobre los tipos de interés.

El grupo químico y farmacéutico Bayer subió un 4,1 %, hasta 46,37 euros, y el proveedor de sistemas para los sectores alimentario, de bebidas y farmacéutico Gea se apuntó un 3,4 %, hasta 62,60 euros, tras publicar sus resultados provisionales.

Commerzbank subió un 1,4 %, hasta 34,87 euros, y Deutsche Bank ganó un 0,8 %, hasta 33,15 euros, porque se prevé una mejora en los mercados de capital en 2026 y que se beneficien de la negociación con acciones, renta fija, materias primas y divisas, según Citigroup.

La empresa de energía E.on avanzó un 2,3 %, hasta17,34 euros, mientras se celebró la Cumbre del Mar del Norte en Hamburgo, en el norte de Alemania.

La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, planteó en esa cita la meta de convertir el mar del Norte en el mayor nodo energético del mundo.

Para ello, varios países europeos firmaron con empresas eléctricas un pacto para reducir los costes de generación de electricidad hasta 2040 en un 30 % e invertir hasta 2030 un total de 9.500 millones de euros en nuevas capacidades de producción y crear 91.000 puestos de trabajo adicionales.

El fabricante de armamento Rheinmetall perdió un 2,1 %, hasta 1.791 euros, el constructor aeroespacial Airbus perdió un 2,1 %, hasta 202,35 euros, y el productor de motores para aviones MTU bajó un 1,5 %, hasta 372,30 euros. EFE

La empresa de venta de moda por internet Zalando cayó un 1,3 %, hasta 23,65 euros.

