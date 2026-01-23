El DAX 40 sube un 0,18 % pese a la mejora de la actividad económica en Alemania

Fráncfort (Alemania), 23 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió este viernes un 0,18 % ante la falta de orientación en el mercado y apenas reaccionó a la mejora de la actividad económica de Alemania.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,18 % en 24.900,71 puntos y acumuló una caída semanal del 1,5 % aproximadamente.

Tras el terremoto Donald Trump con sus amenazas de aranceles a ocho países europeos, entre ellos Alemania, los mercados buscan una orientación en datos económicos y de empresas y los inversores optan por la cautela porque falta el contenido de los planes concretos para Groenlandia.

El índice de la actividad económica, de los sectores manufacturero y de servicios, subió en Estados Unidos en enero hasta 52,8 puntos (52,7 puntos en diciembre), según datos de S&P Global.

La confianza del consumidor mejoró en EEUU en enero hasta el máximo desde agosto, según datos de la Universidad de Michigan.

El flash del índice compuesto de la actividad económica de Alemania aumentó hasta 52,5 puntos en enero (51,3 puntos en diciembre) tras la mejora de los sectores manufacturero y de servicios, según S&P.

Si el índice se sitúa por encima de 50 puntos, indica una expansión de la actividad económica.

El sólido aumento de la actividad económica total alemana fue el más intenso desde octubre de 2025, según S&P.

«En enero la actividad del sector servicios en Alemania se expandió a un ritmo bastante robusto», añade S&P.

Pero la reducción de las plantillas en la zona euro se concentró en Alemania, donde el empleo disminuyó intensamente.

La caída de los niveles de empleo en Alemania fue la más pronunciada desde noviembre de 2009 con excepción de la pandemia de la covid-19.

El fabricante de artículos deportivos Adidas perdió un 5,7 %, hasta 143,75 euros, mínimo desde hace tres años, después de que el Royal Bank of Canada dejara de recomendar la compra de sus acciones.

La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 4,1 %, hasta 23,96 euros, y el grupo químico BASF cayó un 0,9 %, hasta 46,10 euros, después de que su beneficio operativo bajara en 2025 debido a unos gastos de reestructuración más elevados.

El productor de software para empresas SAP avanzó un 4,3 %, hasta 197,92 euros, y Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 3,1 %, hasta 141,75 euros, después de que el banco suizo UBS recomendara la compra de sus acciones.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 2,2 %, hasta 1.830 euros, tras la salida a bolsa de la checa Czechoslovak Group (CSG) en Amsterdam y pese a las negociaciones de paz para Ucrania, que generalmente han desencadenado pérdidas en bolsa. EFE

