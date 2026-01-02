El DAX 40 sube un 0,20 % en la primera negociación del 2026

Fráncfort (Alemania), 2 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,20 % la primera negociación bursátil del 2026 pese a la contracción de la actividad manufacturera de Alemania en diciembre.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,20 % en 24.539,34 puntos, tras haber ganado un 23 % en 2025 .

En diciembre, el rendimiento industrial empeoró notablemente en Alemania, «que registró la caída más fuerte de las condiciones fabriles desde febrero de 2025», según datos de S&P.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de Alemania bajó en diciembre hasta 47 puntos (47,7 puntos en el cálculo inicial).

Si el indicador se sitúa por debajo de los 50 puntos, señala una contracción de la actividad del sector manufacturero.

«No obstante, para 2026 existe la esperanza de que el programa de estímulo económico de Alemania y el aumento del gasto en defensa en toda Europa den un nuevo impulso a la industria», dijo el economista jefe del Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de China subió en diciembre por encima de los 50 puntos, por primera vez desde marzo, dato que impulsó al alza en bolsa a algunos valores tecnológicos, también en Fráncfort.

El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines ganó un 4,5 %, hasta 371,20 euros, y Airbus subió un 2,9 %, hasta 203,90 euros.

BMW avanzó un 3,4 %, hasta 96,32 euros, y el grupo Mercedes-Benz lo hizo un 3,1 %, hasta 61,93 euros, mientras la empresa de energía RWE se apuntó un 3,6 %, hasta 46,91 euros.

La reaseguradora muniquesa Münchener Rück perdió un 3,9 %, hasta 540,40 euros, y Hannover Rück cayó un 3,5 %, hasta 256,80 euros.

El fabricante de software para empresas SAP cedió un 3,1 %, hasta 201,95 euros. EFE

