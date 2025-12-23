El DAX 40 sube un 0,23 % en el último día antes de las fiestas navideñas

2 minutos

Berlín, 23 dic (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,23 % en la última jornada laborable antes de los festivos navideños, en la que no se publicaron datos sobre la economía alemana, pero en la que trascendió que la economía de EE. UU. creció en el tercer trimestre.

El índice selectivo subió hasta los 24.340,060 puntos, tras los 24.283,97 del día anterior.

Por otro lado, el MDAX de las medianas empresas cedió un 0,44 % hasta 30.302,78 puntos y el TecDAX de las tecnológicas un 0,17 % hasta 3.586,84 puntos.

La economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al producto interior bruto (PIB) del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno Federal.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4,3 %, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

Además, la producción industrial en Estados Unidos aumentó después un 0,2 % en noviembre, otro dato que ha contribuido a enfriar un poco las expectativas de nuevas bajadas de tipos de interés por parte de la Reseva Federal.

En una jornada con escaso volumen de negocio y pocos movimientos, la energética E.ON subió un 1,43 % hasta 15,99 euros.

La farmacéutica Bayer ganó un 1,25 % hasta 35,91 euros y la energética RWE un 1,15 % hasta 44,67 euros.

Por el contrario, la textil Adidas perdió un 1,65 % hasta 164,05 euros, la división de camiones de Daimler un 1,07 % hasta 37,02 euros y la tienda de ropa por internet Zalando un 1,03 % hasta 25,02 euros. EFE

