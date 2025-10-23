El DAX 40 sube un 0,23 % tras la publicación de resultados empresariales

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 23 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió hoy un 0,23 %, después de que varias empresas publicaran sus resultados del tercer trimestre, entre ellas el fabricante de software para empresas SAP.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,23 % en 24.207,79 puntos.

La subida del Nasdaq de Wall Street también impulsó al alza a los valores tecnológicos alemanes.

Se mantiene la cautela en el mercado de valores alemán ante el aumento de las tensiones comerciales entre EEUU y China.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 3,2 %, hasta 98,88 euros, pero Siemens perdió un 1 %, hasta 239,65 euros.

SAP, que tiene una ponderación elevada en el selectivo de Fráncfort, ganó un 2,2 %, hasta 242 euros, después de mostrarse cauteloso con sus objetivos de crecimiento para este año debido a la cautela de sus clientes.

SAP redujo sus pronósticos de facturación de los servicios informáticos en la nube este año a la parte baja del rango que había pronosticado anteriormente, si bien la entrada de pedidos de estos servicios es buena.

El fabricante de motores para aviones MTU avanzó un 2,1 %, hasta 386,70 euros, después de presentar buenos resultados.

La empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom perdió un 2,4 % %, hasta 29,31 euros, porque los gatos de capital de su filial estadounidense de telefonía móvil T-Mobile son más elevados de lo esperado, lo que podría reducir la retribución de los accionistas.

El fabricante de semiconductores Infineon también bajó un 2,3 %, hasta 33,42 euros. EFE

aia/fpa