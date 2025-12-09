El DAX 40 sube un 0,49 % ante el aumento de la rentabilidad de deuda del Tesoro de EEUU

Fráncfort (Alemania), 9 dic (EFE).- El DAX 40 subió hoy un 0,49 % ante el aumento de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense pese a que se prevé que la Reserva Federal (Fed) va a bajar los tipos de interés en un cuarto de punto.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,49 % en 24.162,65 puntos.

Las ofertas de empleo JOLTS subieron sorprendentemente en octubre, por lo que la Fed podría bajar sus tipos de interés el próximo año menos de lo previsto.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense está más elevada que en septiembre del año pasado cuando la Fed comenzó a bajar los tipos de interés, destacan expertos.

Este aumento de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense encarece los créditos a empresas y hogares, por lo que reduce el efecto de las bajadas de los tipos de interés de la Fed.

El grupo farmacéutico y químico Bayer ganó un 4,2 %, hasta 36,36 euros.

La aseguradora Allianz subió un 2,8 %, hasta 380,10 euros, y el Deutsche Bank ganó un 1,9 %, hasta 32,07 euros, pero la inmobiliaria Vonovia perdió un 1,6 %, hasta 24,09 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 1,6 %, hasta 1.647,50 euros, tras comentarios positivos de JPMorgan debido a la buena entrada de pedidos que tiene la compañía.

El fabricante de aviones Airbus perdió un 2,5 %, hasta 195 euros, y el fabricante de camiones Daimler Truck bajó un 1,3 %, hasta 36,98 euros. EFE

